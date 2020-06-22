شكرا لقرائتكم ياسر ريان لـ "فتحى وعاشور": الأهلى خيره على الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق تصرف حسام عاشور وأحمد فتحى في طريقة معاملتهما مع النادى الأحمر.

وقال ياسر ريان، في خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"بعد قرار الأهلي بعدم تجديد عقد حسام عاشور، اتصلت به لتقديم النصيحه له، ولكنه لم يرد على مكالمتي"، مضيفًا:"ألوم على حسام عاشور، ظهوره على السوشيال ميديا، بعد أزمة مباراة إعتزاله".

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وأضاف: "حسام عاشور، كان يجب أن يحافظ على علاقته بالنادي الأهلي، ويراعي أنه قائد الفريق"، مضيفًأ:"النادي الأهلي هو إللى عملنا وهو اللي خلى الناس تعرف ويبقى لينا قيمة في المجتمع".

وأشار: "أحمد فتحي، أخطأ بالجلوس مع إدارة النادي للتفاوض على تجديد عقده، على الرغم من أنه اتخ قرار بعدم الاستمرار مع الفريق"، مضيفًا:"فتحي، كان يجب أن يكون صريح من البداية، برغبته في خوض تجربة جديدة مثلما فعل شريف إكرامي".