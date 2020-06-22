شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج: أفضل فترات حياتي مع الإسماعيلي والاستقرار سبب رفضي عرض الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق أنه فضل الإنتقال الى النادي الاسماعيلي على حساب الزمالك بسبب الإستقرار.

وقال أحمد سمير فرج خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "أفضل فترات حياتي قضيتها بين جدران نادي الاسماعيلي".

أضاف أحمد سمير فرج أنه رفض عرض الزمالك وقتها لعدم شعوره بإستقرار الناد بينما كان سبب قبول عرض الدراويش بسبب مكالمة المدير الفني السابق ريكاردو الذي أكد لي رغبته في عمل مشروع فريق كبير للنادي خلال الفترة نفسها.

وأكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي بأنه تلقى عرضًا من الدوري الاسباني الممتاز خلال فترة تواجده في صفوف الناشئين في النادي الأهلي، وقال أحمد سمير فرج خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" إنه فضل اللعب لصفوف نادي سوشو الفرنسي على فالنسيا الإسباني وقتها وذلك لإيمانه في هذه الفترة بأن اللعب لنادي أصغر ربما يمنحنى الفرصة للعب بشكل أكبر.

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وأضاف أن العرض الاسباني تلقاها خلال دورة ودية شارك فيها الأهلي والزمالك مع النادي الاسباني في بطولة ودية أقيمت وقتها بالاسكندرية وأنه لو عاد به الزمن لانتقل الى نادي فالنسيا خاصة وانه كان سيعار الى أحد أندية الدرجة الثانية للحصول على الخبرات الكافية قبل المشاركة في الدوري الممتاز.

وأوضح انه كان مهاجم ممتاز يجيد اللعب على المرمى ويسعى الى التهديف بشكل متكرر وهو الأمر الذي جعل منه تقبل طلب مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي عندما عاد على سبيل الاعارة باللعب في مركز الظهير الأيسر صعب للغاية ليعود مجدداً على الدوري الفرنسي.

وأشار الى أنه عندما انضم الى النادي الاسماعيلي وفي مباراة حقق فيها الدراويش الفوز بهدف نظيف عاتبني جوزيه وقال لي: "مش قلتلك انت باك شمال كويس دلوقتي بتلعب أساسي في منتخب مصر".