شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج: ندمان على الرحيل من الزمالك للإسماعيلي وقرار الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد سيمر فرج لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاسماعيلي سابقًا ندمه على الرحيل من نادي الزمالك والانتقال الى الاسماعيلي.

أضاف أحمد سمير فرج خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "تمسكت بالرحيل من الزمالك والعودة الى الاسماعيلي لعدم شعوري بالراحة".

وأوضح: "شعرت بالندم على اتخاذ هذا القرار وكان يجيب علي التمسك بالاستمرار فى الزمالك" .

أضاف أحمد سمير فرج أنه لاعب مزاجنجي وهو ما جعله ينهي مشواره مع الكرة عندما وجد نفسه لا يستمتع بالكرة بالإضافة إلى أنه كان يعانى من إصابة فى كعب قدمه فى أخر موسمين مع نادي الداخلية ما جعله يعجل بانتهاء مشواره الكروى خاصة أنه لم يتلقي العروض الجيدة التى تساعده على الاستمرار ولكن العروض كانت من أندية تنافس على الهبوط بالإضافة الى بعض أندية الدرجة الأولى .

أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق بأنه تلقى عرضًا من الدوري الاسباني الممتاز خلال فترة تواجده في صفوف الناشئين في النادي الأهلي.

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وقال أحمد سمير فرج خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" إنه فضل اللعب لصفوف نادي سوشو الفرنسي على فالنسيا الإسباني وقتها وذلك لإيمانه في هذه الفترة بأن اللعب لنادي أصغر ربما يمنحنى الفرصة للعب بشكل أكبر.

أضاف أن العرض الاسباني تلقاها خلال دورة ودية شارك فيها الأهلي والزمالك مع النادي الاسباني في بطولة ودية أقيمت وقتها بالاسكندرية وأنه لو عاد به الزمن لانتقل الى نادي فالنسيا خاصة وانه كان سيعار الى أحد أندية الدرجة الثانية للحصول على الخبرات الكافية قبل المشاركة في الدوري الممتاز.

وأوضح انه كان مهاجم ممتاز يجيد اللعب على المرمى ويسعى الى التهديف بشكل متكرر وهو الأمر الذي جعل منه تقبل طلب مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي عندما عاد على سبيل الاعارة باللعب في مركز الظهير الأيسر صعب للغاية ليعود مجدداً على الدوري الفرنسي.

وأشار الى أنه عندما انضم الى النادي الاسماعيلي وفي مباراة حقق فيها الدراويش الفوز بهدف نظيف عاتبني جوزيه وقال لي: "مش قلتلك انت باك شمال كويس دلوقتي بتلعب أساسي في منتخب مصر".