شكرا لقرائتكم محمد يوسف: لا يصح فتح ملف نادى القرن وأحقية الأهلى واضحة وأؤيد عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدير الفنى السابق للنادى الأهلي، أن النادى الأهلى لم يدخل فى مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحى مبروك.

وقال محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى لم يعرض عليا المنصب لذلك فإننى لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعنى قبول المنصب، ولو عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".

وأوضح محمد يوسف أن الأهلى هو نادى القرن الحقيقى ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى، قائلا: "أحقية الأهلى فى نادى القرن واضحة ومن حق أى نادى المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

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وأضاف مدرب الأهلى السابق: "أما بالنسبة لعودة الدورى فيجب عودته فالدولة هى صاحبة قرار توقفه وهى صاحبة عودته فلذلك على الجميع الالتزام بالقرار".