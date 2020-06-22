شكرا لقرائتكم تيتو جارسيا: أفكر في العودة للتدريب بمصر.. ووردة لم يستحق العقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه يفكر في العودة للتدريب في مصر.

وقال جارسيا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أفكر في العودة للتدريب بمصر، وأضع ذلك من ضمن حساباتي في الفترة المقبلة".

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وأكمل: "الأهلي والزمالك هما الأبرز في مصر، كما أحب طريقة وادي دجلة".

وتابع: "أتذكر كل ما حدث ببطولة أمم إفريقيا الماضية واجدد إعتذاري للشعب المصري في الخروج مبكرا، لكني لن اتراجع عن الأسماء التي استدعت انذاك".

وأتم: "أنا من أهم الداعمين لعمرو وردة، وتأكدنا بأن الازمة الذي كانت في المعسكر ليست بجديدة ولم يستحق العقاب وقتها، أما بشأن أزمته الأخيرة مع الصحفية اليونانية فهم اصدقاء على حد علمي".