شكرا لقرائتكم المصري: التوأم حسن رحلا بطريقة لا تليق وقضيتنا ضدهم "رد فعل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري إن التوأم حسن رحل عن النادي بدون إبلاغ الإدارة بتوفير مدرب بديل، مشيرا إلى أن "طريقة الرحيل لا تليق به ولا بالمصري.

أضاف حلبية خلال حواره لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "تعاقدنا مع حسام حسن وإيهاب جلال وتم ترشيحهما لقيادة منتخب مصر، وحاليا معنا مدير فني كبير وهو طارق العشري".

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وتابع "مجلس إدارة المصري لم يقاضي التوأم حسن، قضيتنا كانت ردا على شكواه ضد النادي بعد رحيله".

واختتم "نرحب بتواجد أحمد الشناوي حارس بيراميدز في المصري، ولكننا لم ندخل في مفاوضات لضمه".