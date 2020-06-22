شكرا لقرائتكم أحمد رؤوف: الأهلى نادى القرن الحقيقى منذ ولادتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رؤوف، نجم النادى الأهلى السابق، أن الأهلى هو صاحب نادى القرن الحقيقى منذ ولاته وأن الجميع يعرف ذلك.

وقال أحمد رؤوف فى تصريحات تليفزيونية: "أن الاتحاد الأفريقى أقر بأن الأهلى هو نادى القرن الحقيقى ولا مجال للحديث حول تلك النقطة، ولو كنت لاعبًا فى الزمالك كنت سأقول نفس الكلام".

وكشف رؤوف كواليس خاصة لأول كرة حول انضمامه للأهلي، مشيرًا فى مفاجأة إلى أنه قد وقع للأهلى مع المهندس عدلى القيعى قبل الانضمام إلى إنبي.

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وأوضح أحمد رؤوف: "كنت موقع للنادى الأهلى ولكن الأهلى انتظر ليناير من أجل ضمى بشكل رسمى مع انتهاء عقدى ولكن إنبى خطف الصفقة فى الأنفاس الأخيرة".

وتابع أحمد رؤوف، أن الزمالك دخل فى مفاوضات جادة معه خلال تواجده فى ليبيا ولكن الأهلى حسم الصفقة فى النهاية، قائلا: "تلقيت فى نفس الوقت مكالمة من محمد يوسف مدرب الأهلى السابق والأهلى خطفنى من الزمالك فى 72 ساعة".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "زعلان من رحيلى عن الأهلى بتلك الطريقة وجاريدو وراء ذلك، فهو مدرب مهزوز على الخط ولا يمتلك الثقة الكافية".