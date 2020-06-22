شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك يجدد لحازم إمام خلال أيام.. "ومش بنرمي ولادنا زي عاشور وغالي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" التجديد لحازم إمام سيكون خلال أيام،، إحنا مش بنرمي ولادنا". وأنهى تصريحاته:" نحافظ على أولاد النادي.. مش بنرميهم زي ما اترمى حسام عاشور ومن قبله حسام غالي".

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