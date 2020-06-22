شكرا لقرائتكم محمد صلاح: مفيش مسئول في الزمالك عرض عليا العمل مع كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، حقيقة تلقيه عرضا من جانب القلعة البيضاء، من أجل تولى منصب المدرب العام للفريق الكروى الأول.
وقال صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "لم أتلق أى اتصالات من جانب مسئولى الزمالك لخلافة سامى الشيشينى فى منصب المدرب العام، ولم يتواصل معى أى مسئول داخل القلعة البيضاء".
وأضاف مدرب الزمالك السابق: "لا أعرف سبب رحيل سامى الشيشينى عن جهاز كارتيرون فى الزمالك، وإذا تحدث معى مسئولى الأبيض على تولى منصب المدرب العام سأوافق لأننى لا أستطيع أرفض خدمة النادي".
وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته في ظل الفترة الجارية التي تشهد تجنب انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: مفيش مسئول في الزمالك عرض عليا العمل مع كارتيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.