شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج: محمد بركات أخطر لاعب في مصر تلعب عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سمير فرج لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاسماعيلي سابقًا أن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أخطر لاعب تعلب عليه في مصر.

أضاف أحمد سمير فرج خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": محمد بركات لا يمكن لأحد أن يعرف متى سيتحرك أو من اين سيأتي.

تابع اللاعب الدولي السابق أنه يتمتع بصداقة جيدة مع بركات وفي مباريات كثيرة كان يدخل معايا في وصلة هزار وقلتله حاسب الجماهير تاخد باله وتزعل مني".

Advertisements

وأوضح أحمد سمير فرج أنه فضل الإنتقال الى النادي الاسماعيلي على حساب الزمالك بسبب الإستقرار.

وقال أحمد سمير فرج : "أفضل فترات حياتي قضيتها بين جدران نادي الاسماعيلي".

أضاف أحمد سمير فرج أنه رفض عرض الزمالك وقتها لعدم شعوره بإستقرار الناد بينما كان سبب قبول عرض الدراويش بسبب مكالمة المدير الفني السابق ريكاردو الذي أكد لي رغبته في عمل مشروع فريق كبير للنادي خلال الفترة نفسها.