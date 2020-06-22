شكرا لقرائتكم رئيس بنى عبيد: لم نخطط للفوز على الزمالك واستادنا كان مرشحا لمونديال 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، إن قرارت اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني، بشان الجمعية العومية للاتحاد، باطلة بسبب عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية

وأكد هرماس رضوان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعترض على بند الـ8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي على قرار استئناف مسابقة الدوري".

وتابع: "فيفا سيرفض لائحة اتحاد الكرة حال إعتراض الجمعية العمومية"

وأتم: "بني عبيد يضم لاعبين كبار وقادرون على الصعود للدوري الممتاز"

قال الدكتور هرماس رضوان، إن فوز النادي على الزمالك في كأس مصر الشهير هو سبب شهرته الشخصية وشهرة النادي. Advertisements وأكد هرماس رضوان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعدما أوقعت القرعة مواجهتنا مع الزمالك، كنا قد قررنا مواجهة الزمالك من أجل الشهرة والتسويق ولكن ليس من أجل الفوز". وتابع: "اتحاد الكرة رفض إقامة الزمالك في استاد بني عبيد، ولكننا أصرينا على موقفنا بإقامة المباراة في ملعبنا". وأضاف: "اللاعبون أبلغوني بإصرارهم على لعب المباراة وعدم إلغاءها وأبلغوني بانهم قادرون على الفوز في ميت عقبة".

قال الدكتور هرماس رضوان، إن اتحاد الكرة رفض مواجهة الزمالك في استاد بني عبيد.

وأكد هرماس رضوان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا أعرف سبب رفض إقامة المباراة في استاد بني عبيد رغم أنه كان مرشح لاستضافة كأس العالم 2010".

وتابع: "لاعبو بني عبيد أصروا على استكمال المباراة، وروحهم وراء الفوز وتوقعت الفوز بعد هدف المندوه بسبب الإصرار".