شكرا لقرائتكم عدنان جلبية: النادي المصري محكوم عليه بالتباعد وكل المباريات خارج دياره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي “ان المصري يعاني الكثير ماليا من عدم اللعب على استاد بورسعيد خلال السنوات الماضية.
اضاف حلبية فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر أن هناك جبهات داخلية تحارب مجلس الإدارة لعرقلة النجاحات التي تتم داخل النادي.
تابع عضو المصري أن ايهاب جلال علي أعلي مستوي فنيا ولكن الامور كانت صعبة بسبب كثرة الاصابات بالفريق ، وطالب عدة مرات بالرحيل عن الفريق بسبب ضغوط الجماهير.
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