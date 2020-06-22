شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج: ندمان على رفض عرض فالنسيا وجوزيه عاتبني على رفض الباك الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق بأنه تلقى عرضًا من الدوري الاسباني الممتاز خلال فترة تواجده في صفوف الناشئين في النادي الأهلي، وقال أحمد سمير فرج خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" إنه فضل اللعب لصفوف نادي سوشو الفرنسي على فالنسيا الإسباني وقتها وذلك لإيمانه في هذه الفترة بأن اللعب لنادي أصغر ربما يمنحنى الفرصة للعب بشكل أكبر.

وأضاف أن العرض الاسباني تلقاها خلال دورة ودية شارك فيها الأهلي والزمالك مع النادي الاسباني في بطولة ودية أقيمت وقتها بالاسكندرية وأنه لو عاد به الزمن لانتقل الى نادي فالنسيا خاصة أنه كان سيعار الى أحد أندية الدرجة الثانية للحصول على الخبرات الكافية قبل المشاركة في الدوري الممتاز.

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وأوضح أنه كان مهاجم ممتاز يجيد اللعب على المرمى ويسعى الى التهديف بشكل متكرر وهو الأمر الذي جعل منه تقبل طلب مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي عندما عاد على سبيل الاعارة باللعب في مركز الظهير الأيسر صعب للغاية ليعود مجدداً على الدوري الفرنسي.

وأشار إلى أنه عندما انضم الى النادي الاسماعيلي وفي مباراة حقق فيها الدراويش الفوز بهدف نظيف عاتبني جوزيه وقال لي: "مش قلتلك انت باك شمال كويس دلوقتي بتلعب أساسي في منتخب مصر".