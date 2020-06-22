شكرا لقرائتكم يحيي الدرع: سعيد بتجديد تعاقدي مع الزمالك وأعد الجماهير بالقتال على الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف الدرع عقب تجديد تعاقده خلال ظهوره في مقطع فيديو على شاسة قناة الزمالك:" أتشرف بإكمال مسيرتي مع الزمالك وأشكر المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادي". وواصل الدرع تصريحاته:" أعد جماهير الزمالك بالقتال في الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البسمة على وجوههم".

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