عبد الحفيظ: حسام عاشور أدي دوره وعلاقته بالاهلي انتهت

شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: حسام عاشور أدي دوره وعلاقته بالاهلي انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتي إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي خاصة وأن النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد علي سلامة عناصر المنظومة حتى على االجانب الإداري والتعامل بين الأفراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.
وأضاف عبد الحفيظ أما على الصعيد الفنى فاإن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة ، وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً ، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته أما بالنسبة لـحسام عاشور قائد الأهلى فقد أدي دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الادارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي وتمني له التوفيق في خطوته القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: حسام عاشور أدي دوره وعلاقته بالاهلي انتهت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.