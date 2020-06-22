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عبد الحفيظ: حسام عاشور أدي دوره وعلاقته بالاهلي انتهت

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جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتي إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي خاصة وأن النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد علي سلامة عناصر المنظومة حتى على االجانب الإداري والتعامل بين الأفراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.

 

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وأضاف عبد الحفيظ أما على الصعيد الفنى فاإن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة ، وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً ، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.

 

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته أما بالنسبة لـحسام عاشور قائد الأهلى فقد أدي دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الادارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي وتمني له التوفيق في خطوته القادمة.

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