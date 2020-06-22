شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن تجديد عقد أسطورة اليد يحيي الدرع للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الدرع وقع على عقود تجديده للزمالك رغم إغراءات الأهلي المالية لضمه". وظهر الدرع في مقطع فيديو وهو يوقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بعد الأنباء القوية عن اقتراب انضمامه للأهلي.

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