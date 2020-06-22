شكرا لقرائتكم فرج عامر: الخطيب بلغنى بعرض ناصر ماهر وأتمنى أشوفه بأكبر أندية أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالى الذى تلقاه ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلي، المعار إلى صفوف النادى السكندري.

وأكد فرج عامر فى تصريحات تليفزيونية: "الكابتن محمود الخطيب أبلغنى بتلقى ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا، وناصر مثل ابنى وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه فى أكبر أندية أوروبا".

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وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى العرض المقدم من سموحة لتجديد استعارة ثلاثى سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم فى ظل حاجة الفريق السكندرى للثلاثى الأهلاوى، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو مصير العرض السكندرى للثلاثى، ناصر وصلاح وكريم فى ظل العروض الأخرى التى وصلت النادى لضم هذا الثلاثى .

ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلى على سبيل الإعارة هم، الثلاثى السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزى الحناوى وتلقى ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.