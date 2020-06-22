شكرا لقرائتكم أحمد علاء ومحمد سعد سمير يغيبان عن الطلائع خلال فترة الإعداد بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الثنائى أحمد علاء مدافع الاهلى المعار لطلائع الجيش ومحمد سعد سمير مدافع الطلائع الصاعد عن فترة إعداد فريقهم استعداداً لعودة الدوري بسبب إستمرار معاناتهم من الإصابة ، حيث يخضع أحمد علاء المصاب بالرباط الصليبى لجلسات تأهيل فيما لايزال محمد سعد سمير مدافع الفريق الصاعد فى فترة الراحة عقب إجرائه جراحة باليد ، فيما عدا الثنائى يصبح فريق الطلائع كامل العدد لبداية التدريبات بعد انتهاء مسحات كورونا .

على الجانب الأخر ، قرر مسئولو طلائع الجيش إغلاق صفحة تمديد عقود اللاعبين المعارين بشكل مؤقت، بسبب انشغال الجهاز الإدارى والفنى بالترتيب لعودة التدريبات، استعداداً لعودة مسابقة الدورى بعد فترة تجميد دامت 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويترقب السداسى عمار حمدى، أبو بكر ديارا، ناصر منسى، كيفين موهيرى ومحمد أشرف روقة وكريم طارق لاعبو الطلائع تحديد حسم مصيرهم، فى ظل ارتباطهم بعقد إعارة مع الطلائع ينتهى بنهاية الموسم الحالى، وينتظر السداسى الموقف النهائى لأنديتهم فى ظل تمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع بإستمرارهم مع الفريق .

واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه يحتاج لـ 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، وقال بسيونى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها وإستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدورى، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".