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تأجيل مباراة في روسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجلت مباراة كراسنودار ودينامو موسكو في الدوري الروسي لكرة القدم بعد اكتشاف ثلاث حالات ايجابية بوباء في صفوف الأول، وبعدما وافق الناديان على قرار التأجيل.

وكان روستوف مني بهزيمة نكراء 1-10 أمام سوتشي بعد ان اضطر الأول إلى خوض المباراة بتشكيلة من الناشئين بعد اكتشاف ست حالات ايجابية بين لاعبيه، ورفض سوتشي تأجيل اللقاء.

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