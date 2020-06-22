شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجلت مباراة كراسنودار ودينامو موسكو في الدوري الروسي لكرة القدم بعد اكتشاف ثلاث حالات ايجابية بوباء فيروس كورونا المستجد في صفوف الأول، وبعدما وافق الناديان على قرار التأجيل.
وكان روستوف مني بهزيمة نكراء 1-10 أمام سوتشي بعد ان اضطر الأول إلى خوض المباراة بتشكيلة من الناشئين بعد اكتشاف ست حالات ايجابية بين لاعبيه، ورفض سوتشي تأجيل اللقاء.
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