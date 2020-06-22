بيدرو: إلغاء الموسم أهدر مجهود الأندية واللاعبين

اعتبر البرازيلي جواو بيدرو، هداف الظفرة، أن إلغاء مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمر محبط، ويمثل خسارة فادحة لفريقه الذي يبحث عن تدوين اسمه في تاريخ البطولة الأغلى في الإمارات، وأشار بيدرو إلى أن الظفرة الذي عرف طريق الوصول إلى نهائي الكأس مرتين على التوالي، قادر على التأهل للمرة الثالثة في الموسم المقبل، بعد أن باتت بطولة كأس رئيس الدولة بطولته المحببة.

يواصل بيدرو تدريباته الخاصة في موطنه البرازيل انتظاراً للإعلان عن موعد انطلاق الموسم المقبل للعودة إلى الإمارات.

وقال بيدرو ل «الخليج الرياضي»: «كنت أتمنى إنهاء موسمي الأول مع الظفرة نهاية سعيدة، وأن أدوّن اسمي في تاريخ النادي، من خلال تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بالكأس للمرة الأولى في تاريخ الظفرة، وهذا لم يكن مستحيلاً، فريقنا قدم موسماً جيداً، وقد كان أداؤنا في تصاعد مستمر، إضافة إلى أن الأرقام الخاصة تحفزنا كلاعبين لتحقيق الطموحات، خاصة أن الوصول إلى النهائي ليس بالشيء السهل، ولكن لسوء الحظ، فإن هذا الحلم لن يتحقق، والحقيقة أن القرار كان مفاجئاً بالنسبة إلي، لاسيما بعد أن علمت بأن المباراة ستقام في الربع الأخير من العام الحالي نسبة للظروف الحالية، وسأعمل بجهد مع زملائي للتواجد في النهائي في الموسم المقبل والظفرة قادر على تحقيق هذا الطموح».

وعن عدم استكمال الموسم وإلغاء ال15 هدفاً التي سجلها في الموسم منها 12 هدفاً في الدوري وضعته في المركز الخامس في ترتيب الهدافين، قال: «إلغاء الموسم أهدر مجهود الأندية واللاعبين الذين نجحوا في تحقيق أرقام خاصة في الموسم، وبالتأكيد فإنه أمر محبط، ولكن أقدّر الدوافع التي أدت إلى هذا القرار، نحن لاعبو كرة قدم، لكننا أيضاً جزء من المجتمع، وهذه الأمور تؤثر فينا مثلما تؤثر في الجميع».