بيتيس يقيل «روبي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال بيتيس، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني، رحيل مدربه جوان فرانسيسك فيرير «روبي» وتعيين المنسق الرياضي اليكسيس تروخيّو بدلاً منه. وجاءت الإقالة بعد يوم من خسارة «فيرديبلانكوس» على أرض أتلتيك بلباو 0 1، ليتم تعيين تروخيو (54 عاماً) مدرباً للفريق، علماً بأنه سبق أن درب النادي الأندلسي في مباراتيه الأخيرتين من موسم 2016-2017.

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