اخبار الرياضه

غياب طويل لــــدي يــــونــــــج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب طويل لــــدي يــــونــــــج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد ، حامل لقب في كرة القدم آخر موسمين، لاعب وسطه الهولندي الشاب فرنكي دي يونج عدة أسابيع،بعد تعرضه لتمزق في ربلة ساقه أبعده عن التعادل السلبي الأخير مع مضيفه إشبيلية.

وسيغيب الدولي دي يونغ عدة أسابيع عن الملاعب،وخاض اللاعب الهولندي 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 27 في الليجا سجل فيها هدفين وتمريرتين حاسمتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غياب طويل لــــدي يــــونــــــج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا