غياب طويل لــــدي يــــونــــــج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم آخر موسمين، لاعب وسطه الهولندي الشاب فرنكي دي يونج عدة أسابيع،بعد تعرضه لتمزق في ربلة ساقه أبعده عن التعادل السلبي الأخير مع مضيفه إشبيلية.
وسيغيب الدولي دي يونغ عدة أسابيع عن الملاعب،وخاض اللاعب الهولندي 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 27 في الليجا سجل فيها هدفين وتمريرتين حاسمتين.
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