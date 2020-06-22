هاميلتون يروّج للتنوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطلق بطل العالم ست مرات في سباقات الفورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، لجنة للتنوع تهدف إلى جذب المزيد من السود نحو الرياضات الميكانيكية، خصوصاً دراسة العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

وكشف السائق الوحيد في بطولة العالم من البشرة السمراء: «قاتلت ضد العنصرية خلال كامل مسيرتي وسأستمر».