سيف: قرار إلغاء دوري الهـــواة ظـــالم

وصف هادف سيف لاعب فريق الإمارات السابق قرار إلغاء دوري الهواة وعدم تصعيد «الصقور» بأنه ظالم وقال: من اتخذوا القرار تركوا أفضل حل للمشكلة واتخذوا قراراً ظالماً. أعتقد أن رفع عدد الأندية إلى 16 نادياً في دوري الخليج العربي كان هو القرار الأفضل، كان على الرابطة والاتحاد رفع عدد الاندية إلى 16 وحتى لا يتعرض أي فريق للظلم كان بالإمكان استكمال دوري الأولى من دون مشاركة الفرق التي لا تنافس على الصعود. كان هذا الحل جيداً في رأيي لكن للأسف تم إلغاء الدوري وتقرر بقاء الإمارات عاماً آخر في دوري الأولى وهو كان يستحق الصعود، فهل يعقل أن يبقى الفريق عاماً كاملاً في دوري الهواة وهو كان بحاجة إلى نقطة وربما لم يكن بحاجة إليها لأن تعثر الحمرية في أي جولة كان يعني صعود الإمارات مباشرة؟

وأضاف: أعتقد أن العدالة غابت عن هذه القرارات والشيء الذي لا أجد له تفسيراً أن تحدد أندية المحترفين مصير الهواة. وأتساءل: ما الضير في رفع عدد الأندية إلى 16، أليس من الأفضل أن يكون هناك 16 فريقاً في دوري الخليج العربي بدلاً عن 14؟