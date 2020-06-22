دوري الخليج العربي ينطلق 8 سبتمبر ويختتم منتصف مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

ناقشت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس الأحد، مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021، في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

وتم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي لمقترح روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021، على أن يتم عرضه ومناقشته مع الأندية والقنوات المالكة للحقوق خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم إعلان المواعيد النهائية.

ويعتمد المقترح المقدم من الرابطة على افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في 3 سبتمبر/ أيلول المقبل ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي في 8 أو9 سبتمبر/ أيلول، وسيتم تحديد تاريخ الجولة الأولى بناء على الموعد النهائي لانطلاق دوري أبطال آسيا، والمتوقع اعتماده قبل نهاية الشهر الجاري.

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ترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وحضره طارق علي الشبيبي نائب الرئيس، وإسماعيل راشد، وطه عزت عضوا اللجنة الفنية، ومن جانب اتحاد الكرة، حضر كل من سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد مستشار لجنة المنتخبات، وعبدالحميد المستكي، والدكتور محمد الحتاوي، وأيمن هارون، وحسان فهد.

وعلم «الخليج الرياضي» أنه ضمن الاقتراحات أن تقام 3 جولات من الدوري في شهر سبتمبر/ أيلول، إفساحاً في المجال من أجل نيل المنتخب مساحة أكبر للإعداد لتصفيات مونديال 2022، كما تم اقتراح أن يختتم دور الذهاب في أول يناير/ كانون الثاني، 2021، على أن يختتم دوري الخليج العربي في منتصف مايو/ أيار 2021.

وضمن الاقتراحات أن يبدأ تجمع المنتخب الوطني في شهر يوليو/ تموز المقبل، بعد التعاقد مع المدرب الجديد، والذي ستتم استشارته بالروزنامة الجديدة، ووضع ملاحظاته عليها.

وتم اقتراح بدء منافسات كأس رئيس الدولة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.