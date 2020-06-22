شكرا لقرائتكم خبر عن علي سالمين بعد تجديد عقده: شكراً أحمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم
أعلن نادي الوصل، تجديد عقد لاعب وسطه علي سالمين لمدة 4 سنوات، ليكسب أهم صفقة في الموسم الجديد 2020-2021 بعدما تلقى «ارتكاز الإمبراطور» العديد من العروض المغرية بعد انتهاء عقده.
ويعد سالمين (25 عاماً) أحد أبناء الوصل المخلصين، وبدأ مسيرته معه منذ طفولته، كما أنه الدولي الوحيد حالياً في صفوف «الإمبراطور».
وتقدم سالمين في أول تصريح له بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي والداعم الأول لـ«الإمبراطور»، واعداً بأن يكون عند حسن ثقة سموه الغالية والذي وجه بتجديد التعاقد معه.
كما شكر سالمين، راشد بالهلول، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد العامري، المدير التنفيذي واللذين يقومان بجهد كبير لتقديم الوصل بأفضل صورة دائماً.
وأعرب سالمين عن سعادته بالبقاء في الوصل، بيته الذي عاش فيه أفضل فتراته الكروية، كما شكر جماهير الوصل على دعمه والوقوف إلى جانبه دائماً، مؤكداً اعتزازه برسائل الجمهور الأخيرة التي برهنت عن وفاء منقطع النظير لناديها واحترامها للاعبيه.
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