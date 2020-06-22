«رويال آسكوت» يثمن إنجازات ودعم حمدان بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

وجهت إدارة مضمار آسكوت البريطاني رسالة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ثمّنت خلالها صدارة سموه لقائمة الملاك في مهرجان رويال آسكوت 2020، وقدمت تهنئة حارة على هذا الإنجاز، وقد وقع على الرسالة ممثل ملكة بريطانيا، ونخبة من أرفع الإداريين في المضمار، وأشادوا بدعم سموه لآسكوت، والسباقات البريطانية، وسباقات الخيل العالمية بشكل عام، وعبّـرت إدارة آسكوت عن تطلعها وحرصها لتقديم الجائزة لسموه شخصياً حينما تسمح الظروف بذلك.

كما أشادت الرسالة بالعرض المبهر للجواد «بطاش» في افتتاح المهرجان بسباق كينجز ستاند ج1، وإنجازات خيول الإنتاج في شادويل التي كسبت ثلاثة من السباقات الست التي فازت بها خيول سموه في المهرجان.

ومن جهته، أكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد يرى أن الفوز، هو في الواقع فوز للإمارات قيادة وشعباً، وأنه سموه أهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وأكد الصايغ أن تصدر سمو الشيخ حمدان لقائمة الملاك في واحد من أكبر منابر السباقات العالمية مدعاة للفخر والاعتزاز، وهو بمثابة دعم قوي لكافة ملاك خيول السباقات في الدولة، مشيراً إلى أن دعم سموه للسباقات حول العالم يعدّ استثنائياً بكل المقاييس، وأن هذا الإنجاز خير مكافأة لجهود سموه الحثيثة المدفوعة بعاطفة لا تعرف الحدود تجاه الخيول والسباقات.

وكانت خيول الإمارات، حققت تألقاً كبيراً في مهرجان رويال آسكوت البريطاني 2020، الذي اختتمت نسخته الـ309 السبت، حيث فازت بـ12 بطولة، توزعت على مدار الأيام الخمسة للمهرجان، لكن التفوق الأكبر هو أن صدارة الملاك في المهرجان كانت من نصيب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ حيث حققت خيول سموه 6 بطولات وبفارق 4 بطولات عن صاحب المركز الثاني.

وكان اليوم الافتتاحي، شهد 3 بطولات للإمارات، بعد أن نجحت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفارس جيم كرولي، في انتزاع ألقاب ثلاثة انتصارات، جاء الأول بفوز المهر «متخيل» بإشراف ريتشارد هانون بلقب سباق «باكنجهام بالاس ستيكس»، قبل أن ينجح «بطاش» بإشراف المدرب تشارلز هيل، في الفوز بلقب «كينجز ستاند ستيكس» الذي خصص لخيول «جروب 1»، ولتكتمل الثلاثية بفوز المهرة «نزيف» بسباق «دوك أوف كامبريدج» بإشراف المدرب جون جوسدن.

وفي اليوم الثاني، حققت خيول الإمارات 4 بطولات، بدأها الجواد «حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف أوين بوروز الفارس جيم كرولي، بلقب سباق «كينج جورج الخامس ستيكس»، وتبعه فوز الجواد «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون جوسدن وقيادة جيمس دويل، قبل أن يفوز مهر جودلفين «دارك فيشن» بسباق رويال هانت كب، واختتم «فجيرة برنس» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، اليوم الثاني بفوزه في سباق كوبر هورس.

وشهد اليوم الثالث 3 بطولات إماراتية، بدأت بفوز «ماونتن أنجيل» للمالك زياد كلداري، بإشراف روجر فاريان وقيادة جيمس دويل، والذي تبعه انتصاران لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وقيادة جيم كرولي وهما «ملثم» الذي فاز بلقب «جيرزي ستيكس»، و«خلوصي» الذي توج بلقب «بريطانيا ستيكس».

وفي اليوم الرابع، فازت المهرة «فاني لوجن» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع «هاردويك ستيكس» بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري، وفي اليوم «الأخير»، توج المهر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري، بطلاً لسباق «سانت جيمس بالاس ستيكس».