بدر أحمد: تعاقدات الشارقة نوعية وركزنا على الخبرة وصغر السن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد بدر أحمد الحمادي عضو شركة الكرة في نادي الشارقة ومدير التعاقدات ومشرف فريق الرديف أن العمل في شركة الكرة برئاسة عبد الله العجلة يسير على قدم وساق وفق الخطة والاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة بالتنسيق والتشاور مع مجلس إدارة النادي برئاسة علي سالم المدفع وإخوانه الأعضاء.

وقال: أنجزت الشركة عدداً مقدراً من التعاقدات المطلوبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري وفقاً للخانات التي تحتاج إلى دعم في المرحلة المقبلة التي يشارك فيها الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا التي تستكمل هذا الموسم وأيضاً سنكون مشاركين في الموسم القادم للمرة الثانية على التوالي بالإضافة إلى الاستحقاقات المحلية التي ندافع فيها عن ألقابنا ومراكزنا المتقدمة ونتائجنا المشرفة وبكل تأكيد مشوارنا القادم يتطلب أن ندعم الفريق بلاعبين مميزين وأصحاب خبرة بالإضافة إلى التركيز على صغر السن لذلك ركزنا على أن تكون تعاقداتنا نوعية ومع لاعبي منتخبات.

وأضاف: اللاعبان الدوليان خالد باوزير وخالد الظنحاني والحارس درويش محمد، جميعهم في عمر جيد فهم في العشرينات من العمر، وهم لاعبون صغار في السن ولديهم رغبة وطموح في تحقيق الأفضل مع الشارقة، أتمنى أن يشكلوا إضافة لفرقة «الملك» الشرقاوي مع زملائهم في الفريق.

وزاد: معظم من تعاقدنا معهم قادرون على العطاء لسنوات مقبلة، ربما أربع سنوات وذلك لصغر سنهم، كما يملكون خبرة جيدة ونضجاً كروياً من خلال مشاركتهم مع أنديتهم السابقة والمنتخبات الوطنية.

وحرص بدر الحمادي على الإشادة بتعامل اللاعبين باوزير والظنحاني وترحيبهما الفوري باللعب في صفوف «الملك» ورغبتهما الكبيرة في ارتداء شعار نادي الشارقة ما كان له الأثر الكبير في تسهيل التفاوض معهما.

وقال: كل الشكر لادارتي ناديي الوحدة والظفرة على التعاون معنا ونتمنى أن تمتد العلاقات المميزة بين أندية الدولة وهذا الامر ليس غريباً وليس جديداً على الأندية الإماراتية.

وحول المحترفين الأجانب قال إن رئيس شركة الكرة على تواصل مستمر مع اللاعبين المحترفين الأجانب الذين يستعدون للعودة إلى الإمارات وقد أكدوا جاهزيتهم للعودة في أي وقت، مبيناً أنهم رهن إشارة النادي وأن الإدارة جاهزة للترتيبات الخاصة بعودتهم.

وعن العودة إلى التدريبات أيضاً قال: جاهزون للعودة للتدريبات وننتظر الإشارة من الجهات العليا والمختصة بتحديد موعد العودة للتدريبات وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بمكافحة جائحة كورونا خصوصاً أن الاتحاد الاسيوي حدد مبدئياً أن تكون الفرق جاهزة في منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الإدارة الطبية والشؤون الصحية بالتعاون مع مجلس الإدارة وفرت كل شيء يتعلق بالعودة من خلال التدابير الوقائية والاحترازية وتم إجراء الفحص للموظفين والعاملين في النادي قبل العودة الجزئية التي قررها مجلس الشارقة الرياضي مؤخراً بنسبة 50% بالإضافة إلى عمليات التعقيم وتوفير أجهزة فحص الحرارة في مداخل النادي بالإضافة إلى تجهيز غرف الملابس وفقاً لعملية التباعد الاجتماعي التي أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع.