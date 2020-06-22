ماجد سلطان: اعتماد النظام الأساسي للاتحادات لا علاقة له بالإنتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أكد ماجد سلطان، المدير التنفيذي للألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، أن وضع النظام الأساسي للاتحادات الرياضية هو حق أصيل لهذه الاتحادات ولا تحتاج إلى موافقة من الهيئة أو اللجنة الأولمبية وفقا للفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية 2014 والتي تمنح الحق للاتحاد بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل أو وضع النظام الأساسي.

وأوضح لـ«الخليج الرياضي» أن بعض الاتحادات لا تملك الكوادر المتخصصة في وضع الأنظمة واللوائح و يجب عليها الاستعانة بمتخصصين قانونيين من أهل الخبرة، مبينا أن الخلل في الأنظمة واللوائح سيؤدي إلى الدخول في المشاكل، وشدد على ضرورة مراجعة الأنظمة الأساسية لغوياً وقانونياً من قبل اللجنة الأولمبية والهيئة للمصادقة عليها من أعضاء الجمعية العمومية من أجل اعتمادها لتصبح بعد ذلك المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقة بين مجتمع اللعبة.

وأشار المدير التنفيذي لألعاب شباب الأهلي أن الساحة الرياضية تشهد عدداً من النقاشات حول انتخابات الاتحادات، وآلية العملية إذا كانت ستجرى بالقائمة أو بالانتخاب الفردي، بالإضافة إلى مسألة الوزن التصويتي وعدد الدورات الانتخابية لكل مرشح، وقال إن بعض الأحاديث التي تنشر في وسائل الاعلام لا تمثل رأي الأندية بل مجرد اجتهادات من بعض أعضاء الاتحادات.

واقترح سلطان على الاتحادات الرياضية في حالة حذف أو إضافة أي مواد أو فقرات إلى اللائحة الاسترشادية وضع أكثر من مقترح من أجل إعطاء حرية الاختيار للأندية صاحبة الفصل في هذا الأمر، ويجب أن تكون الانتخابات بمعزل عن إعداد النظام الأساسي الذي سيكون المرجعية القانونية للاتحاد ولا يتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية.