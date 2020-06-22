هادف سيف: الاتحاد لم ينصف نادي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وصف هادف سيف لاعب فريق الامارات السابق قرار الغاء دوري الهواة وعدم تصعيد «الصقور» بأنه ظالم وقال: من اتخذوا القرار تركوا أفضل حل للمشكلة واتخذوا قراراً ظالماً. أعتقد أن رفع عدد الأندية إلى 16 نادياً في دوري الخليج العربي كان هو القرار الأفضل، كان على الرابطة والاتحاد رفع عدد الاندية الى 16 وحتى لا يتعرض أي فريق للظلم كان بالامكان استكمال دوري الاولى من دون مشاركة الفرق التي لا تنافس على الصعود. كان هذا الحل جيداً في رأيي لكن للاسف تم الغاء الدوري وتقرر بقاء الامارات عاماً آخر في دوري الاولى وهو كان يستحق الصعود، فهل يعقل أن يبقى الفريق عاماً كاملاً في دوري الهواة وهو كان بحاجة الى نقطة وربما لم يكن بحاجة اليها لأن تعثر الحمرية في أي جولة كان يعني صعود الامارات مباشرة؟

وأضاف: أعتقد أن العدالة غابت عن هذه القرارات والشيء الذي لا أجد له تفسيراً أن تحدد أندية المحترفين مصير الهواة. وأتساءل: ما الضير في رفع عدد الاندية الى 16، أليس من الافضل أن يكون هناك 16 فريقاً في دوري الخليج العربي بدلاً عن 14؟ فرقنا بحاجة الى خوض مباريات أكثر ومن مصلحة المنتخبات أن يخوض اللاعبون عدداً أكبر من المباريات.