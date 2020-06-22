شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بالرميثة الرياضي يستأنف النشاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح نادي بالرميثة الرياضي في دبي أبوابه من جديد لأعضائه ومنتسبيه من المراحل السنية كافة لاستئناف النشاط الرياضي ، وممارسة الانشطة الرياضية المعتمدة كافة في النادي، ويطبق النادي الإجراءات الاحترازية المعتمدة من حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان النادي فتح صالة الألعاب لممارسة أنشطة اللياقة البدنية وبناء الأجسام قبل أسبوعين بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر وبهذا القرار عاد منتسبي النادي كافة لممارسة أنشطتهم وسط إجراءات احترازية بعد سلسلة من مراحل التعقيم لكل الأجهزة والأدوات.

ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي من المقرر أن يعود كافة منتسبي النادي من الطلبة والتلاميذ لممارسة كل الرياضات في النادي، مثل كرة القدم والسباحة والألعاب القتالية وألعاب الصالات بجانب ممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية تحت إدارة وإشراف الأطقم الفنية والإدارية المميزة في النادي.

يذكر أن نادي بالرميثة كان قد تواصل مع أعضائه خلال فترة الحظر وتوقف الانشطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد، وقدم لهم عدداً من التدريبات المنزلية للمحافظة على لياقتهم البدنية.

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