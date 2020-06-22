«إعداد القادة» يطلق برنامج التدريب الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أطلق مركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة، البرنامج الوطني لإعداد القادة الرياضيين من خلال نظام التدريب عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فيروس «كورونا»، ويشتمل على دورات دراسية وندوات وورش عمل في المجالات الإدارية والفنية والرياضية والتقنية.

وخاطب المركز الاتحادات والجمعيات واللجان والأندية الرياضية لموافاته باحتياجاتها من الدورات التخصصية، مؤكداً جاهزيته بكل المستلزمات التقنية لإقامة الأنشطة عن بعد، ومدة كل دورة من يوم إلى ثلاثة كحد أقصي، وستقام كل الأنشطة وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في شأن تغطية المركز نفقات المدربين بواقع مدربين اثنين فقط لكل نشاط بعد اعتماد السيرة الذاتية لكل محاضر، على أن تراعي الجهات الرياضية المستفيدة توجيه الدورات لخدمة وتطوير العنصر المواطن والقائمين على النشاط الرياضي، مع توفير المادة الفنية والمحاور الخاصة بالدورات، على أن يتم إجراء قياس الأثر التدريبي بعمل اختبارات عن بعد أو أي آلية تقييم تقترحها الجهة التدريبية وفقاً لطبيعة المادة العلمية، وسيصدر المركز الشهادات المعتمدة بصيغة إلكترونية ويسلمها للمشاركين.