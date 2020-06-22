نورة الجسمي: طموحي كبير لمواصلة إنجازات الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أكدت نورة الجسمي، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، أن قرارها بخوض انتخابات الدورة الجديدة على مقعد رئاسة الاتحاد جاء لرغبتها في مواصلة تحقيق الإنجازات التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية، وأشارت إلى أنها ستتقدم للانتخابات بكل ثقة، بعد أن وجدت كل الترحيب والتشجيع من أسرة الدراجات؛ تقديراً لجهودها الواضحة خلال الدورة الحالية، ونشاطها في تنظيم الكثير من المبادرات والسباقات المجتمعية الهادفة إلى نشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع.

وأشادت الجسمي بما وجدته من تقدير من مجلس الإدارة، ومن الاتحاد الدولي للدراجات، بعد نجاحها في قيادة فريق العمل لطواف دبي النسائي الدولي الذي نظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم، من بينها فريق الإمارات الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والجماهيري، وأكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم وإنجاح أكبر البطولات.

وأعربت نورة الجسمي عن أمنياتها في نيل ثقة الأندية الأعضاء، واجتياز الانتخابات بنجاح؛ لكي تثبت جدارتها، وتؤكد قدرة المرأة الإماراتية على القيادة والنجاح في المجال الرياضي، مثلما نجحت من قبل في مختلف المجالات.