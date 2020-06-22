شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف الوطني» و«الأولمبياد الخاص» يتعاونان لنشر ثقافة الإسعاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ «الإسعاف الوطني» بالتعاون مع مؤسسة «الأولمبياد الخاص الإماراتي» تقديم ورش افتراضية توعوية عن بعد عبر البث المباشر حول أسس الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

وتقدم الورش منذ مطلع الشهر الجاري عبر فريق الإسعاف الوطني من المدربين المؤهلين والمعتمدين دولياً، وتتوفر حصرياً لمنتسبي برامج وأنشطة الأولمبياد الخاص الإماراتي والعاملين في القطاع الرياضي لأصحاب الهمم بالدولة.. وتستمر الورش الأسبوعية التي سجل فيها إلى الآن أكثر من 260 مشاركاً حتى نهاية شهر سبتمبر.

كما يقدم الإسعاف الوطني مع مؤسسة «الأولمبياد الخاص الإماراتي» برنامجاً تثقيفياً مجتمعياً عبر شبكة الإنترنت عن الوقاية من عدوى كوفيد -19 والحد من انتشاره، وسجل فيه أكثر من 200 مشارك حتى الآن.

وقال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «تأتي مبادرتنا في إطار التزام الإسعاف الوطني المستمر بنشر ثقافة الإسعاف ومساندة الجهود المعنية بدعم سلامة وصحة المجتمع.. ويقدم تعاوننا الحالي مع "الأولمبياد الخاص الإماراتي"محتوى تدريبياً قيّماً لتعزيز الوعي بالإسعافات الأولية في المجتمع وبين الأفراد المعنيين بسلامة فئات أصحاب الهمم، والتي تعد محورية خاصة في الدقائق الأولى الحرجة للحالات الطارئة.. وفي ظل تنامي الاهتمام بالصحة العامة نجحنا في تقديم التوعية عن بعد بما يضمن سلامة جميع المشاركين مع التزامنا المتواصل في دعم أصحاب الهمم، معبراً عن اعتزازه بمستوى تفاعل المشاركين الذين أشادوا بمحتوى الدورة والمدربين القائمين على تقديمها».

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نفتخر بشراكتنا مع الإسعاف الوطني وإبرامنا اتفاقية متكاملة تتضمن مجموعة من المبادرات وتحقق تضافر الجهود من أجل خدمة أصحاب الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم في كافة البطولات والفعاليات، كما نسعى إلى نشر وترسيخ المعرفة الصحية والمتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة بين الفرق الفنية والإدارية، وذلك لرفع مستوى جهوزيتهم لأي طارئ قد يواجه أبناءنا من أصحاب الهمم..ولم تكن التحديات الراهنة عقبة أمام خططنا بل استمر التعاون من خلال الورش الافتراضية عن بعد والذي انعكس إيجاباً على إقبال المشاركين وتنوع المواضيع المطروحة بما يخدم قطاع رياضة أصحاب الهمم في الفترة المقبلة».