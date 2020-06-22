شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق أكبر موقع عربي لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت أمس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالإمارات موقعاً جديداًَ على حسابها الرسمي في «انستجرام» يحمل اسم «أراب فوتسال»، لنشر ثقافة اللعبة على المستويين المحلي والعربي، وتم ذلك بالتوازي مع تبنيها لأكبر مشروع عربي تطويري للعبة، والذي سينطلق غداً لتطوير الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية والتدريبية، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وسيستمر لمدة شهرين ويتضمن دورات تدريبية «عن بُعد» في كافة التخصصات يحاضر بها نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء في كل المجالات وعلى رأسهم خبراء من الاتحاد الدولي والاتحادات الآسيوية والقارية.

وأكد العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات أنه سيكون منصة جديدة لتقديم الخدمة القانونية والتثقيفية والمعلوماتية لكل ممارسي وعشاق اللعبة في المنطقة العربية، لتعريفهم بقوانين اللعبة في ظل التعديلات الجديدة المعتمدة التي أجريت عليها من قبل الـ«فيفا».

وقال المونديالي خميس الشامسي نائب الرئيس وعضو لجنة الصالات والشاطئية بالاتحاد الآسيوي إن النافذة الجديدة تشكل مكسباً كبيراً للانفتاح على العالم العربي والاتصال باللعبة على المستوى الدولي، ولا سيما أنها تتواكب مع أكبر مشروع تطويري عربي تطلقه الإمارات لتأهيل الكوادر.

وأشار إلى أنه سيشرف على هذا الموقع عدد كبير من الكوادر المتخصصة في الإعلام الرقمي العربي بينهم فايز محمد البيشي من السعودية، ونورالدين فرحان من مصر، وفهاد علي المنير من الكويت، وأبوبكر الماحي محمد نور من السودان، وعدنان عبدالله المحفوظ من البحرين، وخليل بن عبدالله بن سالم التميمي من سلطنة عمان، وعدي صبار رابط من العراق، وسليم العواضة من لبنان، وعلي مخلوف النقبي من الإمارات.

وعن المحاضرين في الدورات التدريبية والورش.. أكد خميس الشامسي أن هناك أسماء كبيرة ستسهم بخبراتها في كافة المجالات منهم العميد عبدالملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات الإماراتية، والإسباني بيدرو جالان رئيس لجنة حكام الصالات في الاتحادين الإماراتي والعربي، والمصري محمد فرج المحاضر الدولي في الاتحادين الدولي والإفريقي، والإسباني جوس ماريا المحاضر المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدرب منتخب تايلاند، والكويتي عيسى فلاح السعدون الخبير والمحاضر الآسيوي من النخبة، والسعودي الدكتور صلاح السقا أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الملك سعود.

وتابع أن قائمة المحاضرين تشمل الأردني الدكتور شامل داغستاني المحاضر الآسيوي من النخبة، والعراقي الدكتور وميض شامل المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، واللبنانية رجاء محمود شطح المحاضرة الآسيوية، واللبناني حسين ديب المحاضر الآسيوي، والبحريني عبدالرحمن عبدالقادر مقيم حكام كرة الصالات الآسيوية، والعراقي هيثم عباس مدرب منتخب العراق لكرة الصالات، والإماراتية منى الشامسي مستشارة التشريعات الرياضية، والكويتي حمد علي العثمان مدرب ومحاضر كرة الصالات، والمصري الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، والدكتور مصطفى جاسم الاستشاري الجامعي في كلية المستقبل بالعراق، والإماراتي عادل الحوسني محاضر اللياقة البدنية.

وأعرب عدد من المحاضرين عن سعادتهم بإطلاق المشروع الإماراتي ومنهم محمد إبراهيم فرج المحاضر الدولي بالفيفا والاتحاد الإفريقي والكويتي حمد علي العثمان وأكدوا أن الإمارات أرض المبادرات وجديرة بكل ماهو مبدع ومفيد.