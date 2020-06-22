شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه لصحفي: تجاوزت الخطوط الحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، في دوامة التغريدات النارية مجدداً بعدما قال لشخص معروف بولائه لريال مدريد وصداقته المقربة من كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق ويوفنتوس الحالي: «بعدما شاهدناه في اليومين الأخيرين، يبدو أنه من الصعب جداً أن يخسر ريال مدريد نقاطاً»، في تلميح واضح لذهاب لقب الليجا للريال.

تغريدة بيكيه، استلزمت تعليقاً من الصحفي الرياضي ايدو أجيري: «عليك أن تعود للمنزل باكياً» ليرد بيكيه عليه: «لقد تجاوزت الخطوط الحمر».

وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها بيكيه في شجار مع أجيري، فقد تشاجر معه مدافع برشلونة بعد مباراة لإسبانيا في مونديال 2018 عقب سؤال من أجيري حول صافرات الجمهور كلما استلم بيكيه الكرة وقال له بيكيه حينها: «لماذا أنت مهتم بهذا الموضوع؟ هذا ما لا أفهمه. لماذا لا تتحدث عن الكرة فقط؟ هذا لأنك تريد التركيز على شيء آخر، أنت تلح بهذا السؤال منذ عام ونصف وتجعله مهماً».

وشوهد بيكيه وهو يتشاجر مع سيرجي ريجيليون مدافع أشبيلية المعار من ريال مدريد في مباراة اتسمت بالتوتر، وشهدت أكثر من حادثة احتكاك.