شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يزيّن ميداليات البطولات بصور أبطال خط الدفاع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقديراً من مجلس دبي الرياضي إلى أبطال خط الدفاع الأول حماة الوطن الذين تصدوا لجائحة كوفيد-19 وتقدموا الصفوف لحماية المجتمع ومعالجة المصابين، زيّن المجلس الميداليات التي أصدرها بصور الأبطال من خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني، وغيرهم، حيث تمثل هذه الميداليات التي سيتم توزيعها على المشاركين في المنافسات والبطولات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرياضية ومنظمي الفعاليات رسالة شكر وتقدير لهؤلاء الأبطال في الصف الأول من المواجهة مع الجائحة.

ويأتي إصدار الميداليات الجديدة ضمن خطة المجلس بتزيين الميداليات التي يوزعها في مختلف البطولات والمنافسات بصور من أبرز المعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي والتي لفتت أنظار الجميع وحوّلت الميداليات إلى رمز جمالي يحكي قصة المكان والحدث ويوثق للإنجاز الرياضي، فيما ستحكي الميداليات الجديدة قصة رجال ونساء من أبناء الإمارات ومختلف الجنسيات تصدوا للجائحة بشجاعة وترجموا دعم القيادة الرشيدة ونهجها الإنساني لحماية أفراد المجتمع في أخطر تحدي بيئي يواجهه العالم.

وسيتم توزيع الميداليات الجديدة التي تضم صور الأبطال من خط الدفاع الأول خلال منافسات الرياضات البحرية التي سينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة خلال شهر يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وتضم أجندة الفعاليات الرياضية العديد من المنافسات الشائقة التي تجتذب فئات مختلفة من محبي الرياضات البحرية وأيضاً جمهور ورواد شواطئ دبي، حيث تتنوع الفعاليات وتنتقل بين المسطحات المائية في دبي ومن هذه الفعاليات منافسات موتو سيرف واستعراض الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد) الذي يقام في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل 25 يونيو 2020 على شاطئ الشروق بمنطقة جميرا.

ويشهد يوم الجمعة المقبل تنظيم عدة فعاليات بحرية، حيث يقام «سباق دبي لألواح التجديف واقف» في الساعة السابعة مساء على شاطئ كايت بيتش، وتقام منافسات ألواح التزحلق المائية ( كايت سيرف في الساعة الرابعة مساء على شاطئ نسناس، كما تقام مسابقة صيد الأسماك بقوارب الكياك في الساعة السابعة صباحاً في مختلف شواطئ دبي، وتقام يوم السبت 27 يونيو سباقات الشراعية الحديثة قوارب ليزر 4.7 وأوبتمست بعد الساعة الواحدة ظهراً على شاطئ جميرا.