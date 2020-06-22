شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند: جيو رينا هو الحلم الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف النجم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، زميله الأمريكي جيو رينا (17 عاماً) بأنه «الحلم الأمريكي». وجاءت إشادة هالاند بزميله المشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول بعد تمريرة ساحرة صنعت هدف هالاند الأول في مباراة الفوز على لايبزيج 2- صفر والذي ضمن لدورتموند وصافة البوندلسيجا.

وقال هالاند الذي سجل الهدف الثاني قبل صافرة النهاية بقليل: «كنت أسميه الحلم الأمريكي وهذا واقع، هو في الـ17 عاماً وما يفعله في الملعب مذهل». وشارك الأمريكي الآخر كريس ريتشاردز(20 عاماً) مدافع دالاس الأمريكي سابقاً مع بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة من مباراة الفوز على فرايبورج 3-1 بعد مشاركته بديلاً لخافي مارتينيز، ولعب ريتشاردز 27 مباراة مع رديف البايرن بالدرجة الثالثة.

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