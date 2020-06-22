ضرغام إسماعيل يفلت من الشرطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قرر لاعب منتخب العراق الأول وفريق الشرطة لكرة القدم، ترك فريقه بشكل نهائي بعد انتهاء عقده الرسمي معه والانتقال إلى فريق الزوراء.

وقال ضرغام إسماعيل: «إن مهمتي مع الشرطة انتهت بشكل رسمي، لأنني الآن لاعب حر ولا أرتبط بأي عقد معه، وقد اتفقت مع إدارة فريق الزوراء لتمثيل فريقها الكروي الأول الموسم المقبل».

وأضاف: «قراري نهائي ولا رجعة فيه، وله أسبابه لكني لن أفصح عنها في الوقت الراهن، لأنني أحب وأحترم جماهير فريق الشرطة بشكل كبير جداً».

يذكر، أن ضرغام إسماعيل، هو أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب العراقي الأول، وسبق له أن خاض أكثر من تجربة احترافية في خارج العراق.