شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يقرر الانتقال للدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، ملف مفاوضاته مع نادي الزمالك نهائياً، رافضاً الانتقال لقلعة ميت عقبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع عن قرار اعتزاله مع النادي الأهلي.

وقرر عاشور، دراسة العروض التي تلقاها من الأندية السعودية خلال الفترة الماضية من أجل اختيار الأنسب له فنياً ومادياً، بعدما قرر البقاء في الملاعب لمدة موسمين على الأقل.

ويُفضل حسام عاشور، الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي عن الاحتراف في الدوري البرتغالي، بعد تلقيه عرضين خلال الأيام الماضية بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى حسام عاشور، عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخي للأهلي يرفض اللعب لأي نادٍ في مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر.

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