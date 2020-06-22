شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يرشح عموري للتشكيلة المثالية لدوري أبطال 2017 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عمر عبدالرحمن نجم الكرة الإماراتية ولاعب نادي الجزيرة الحالي ضمن التشكيلة المثالية للاعبي خط الوسط في دوري أبطال آسيا لموسم 2017، والتي تضم قائمة من 10 لاعبين لاختيار أفضل 4 لاعبين منهم في تشكيلة القارة الصفراء.

وأكد الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي أن عمر نجح في صناعة 34 فرصة كأفضل لاعب خط وسط في صناعة الفرص، وقدم 6 تمريرات حاسمة كثاني أفضل لاعب وسط في تقديم التمريرات الحاسمة، وسجل 7 أهداف كأفضل لاعب وسط في التسجيل بالشراكة، مشيراً إلى أن عمر واحد من أفضل المواهب الآسيوية، وأنه بعد قيادته العين إلى وصافة البطولة في عام 2016، تواصل تألق عمر عبد الرحمن في العام التالي، عندما صنع فرصاً أكثر من أي لاعب وسط آخر، على الرغم من الخروج من ربع النهائي.

وتضم قائمة اللاعبين الآخرين معه في الاستفتاء الجماهيري: كينجو ناكامورا لاعب نادي كاوزاكي فرونتال، وكارلوس إدواردو لاعب الهلال، وريكاردو جولارد لاعب جوانزهو ايفرجراند، ونام تاي هي لاعب الدحيل، و وو لي لاعب شنغهاي إس آي بي سي، ونيكولاس ميليسي لاعب الهلال، وباولينهو لاعب جوانزهو ايفراجراند، وسالم الدوسري لاعب الهلال، ورودريجو تاباتا لاعب الريان.

ويستمر التصويت حتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو الجاري عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت ماليزيا على أن يتم الإعلان في مطلع شهر يوليو المقبل عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصاءات.