ابن محمد علي كلاي يثير الجدل حول «حياة السود مهمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أثار محمد علي جونيور (47 عاماً) ابن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في مقابلة مع نيويورك بوست موجة من الجدل بعد تصريحات قال فيها إنه لا يدعم حركة «حياة السود مهمة» المناهضة للعنصرية بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

وقال محمد علي جونيور المسلم كوالده: «لو كان والدي حياً لقال عن هؤلاء المتظاهرين إنهم شياطين لأنهم يضعون الأشخاص السود في مواجهة ضد الجميع وهذه عنصرية. ليست حياة السود فقط مهمة بل حياة الصينيين مهمة أيضاً وحياة كل شخص مهمة، فالله يحب الجميع ولا يميز بين أحد وآخر. قتل أي شخص بغض النظر عن هويته خطأ. لو كان والدي حياً لشجب أعمال العنف والسلب والنهب التي حدثت أثناء التظاهرات، إذا أردتم التظاهر كونوا مسالمين».

وعن الشرطي الذي قتل فلويد قال جونيور: «قتله لفلويد كان خطأ لكن فلويد قاوم الاحتجاز والشرطي كان يقوم بواجبه لكنه استخدم التكتيك الخطأ».

وتابع جونيور: «لم يحدث أن اصطدمت مع الشرطة أبداً وأفراد الشرطة لا يتعمدون قتل شخص، كل ما يرغبون فيه هو العودة لمنازلهم سالمين، هناك بعض الفاسدين ويستحقون السجن كما أن هناك من المعارضين مثل المسلمين الإرهابيين يرعبون الناس ويعتدون على محالهم».

يذكر أن جونيور واحد من أولاد الملاكم التسعة ووالدته هي خليلة علي زوجة علي الأولى التي أعلنت إسلامها وقد انقطعت علاقة جونيور بوالده بعد زواج علي الأخير من لوني ويليامز لحين وفاته قبل 4 سنوات ويحصل جونيور على ألف دولار شهرياً فقط من ثروة والده (60 مليون دولار) ويعمل حالياً في البناء والبستنة في فلوريدا.