الأندية الإنجليزية تراقب ابن فلسفة الأقدام الحافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تراقب الأندية الإنجليزية وخصوصاً مانشستر يونايتد عن كثب جناح نادي باير ليفركوزن الألماني ليون بيلي (22 عاماً) والذي حدد ناديه سعره بـ40 مليون استرليني،واعترف الجامايكي الدولي الذي يتمتع بالسرعة والمهارة بحلمه في اللعب بالدوري الإنجليزي وقال قبل عام في مقابلة مع بيلد: «أساساً أنا حلمي كان وسيبقى اللعب في إنجلترا، إذا واصلت بذل الجهد سأصل قطعاً إلى تحقيق الحلم».

طور بيلي نفسه بجانب هافرتز وبراندت كجزء من مجموعة الشباب في تشكيلة ليفركوزن لكنه تعلم مهاراته من والده كريج باتلر الذي تبناه في سن الخامسة وعلمه الكرة في أكاديمية فونيكس أول ستارز في كينجستون، وأكد باتلر وكيل أعمال ليون أيضاً في مقابلة على أنه ابنه الحقيقي وقال: «كنت لاعب كرة مميزاً وبيلي هو ابني بالفعل».

وتابع باتلر: «أجبر اللاعبين على اللعب بأقدام حافية، طرقي ليست تقليدية»، باع باتلر سيارته في جامايكا لينتقل لأوروبا مع ليون الملقب بـ«شيبي» وابنه الآخر كايل باتلر ليكونا لاعبين محترفين وبعد جولة لا نهاية لها من التجارب في الأكاديميات بدا أن ليون هو الجناح الأخطر؛ إذ سجل 75 هدفاً في 16 مباراة بسن الـ 14 في فريق «يو اس كي أنيف» دون ال15 عاماً، وبعد بضع سنوات خطف نادي جنك البلجيكي الجناح الصغير وكانت صفقة انتقال بعيدة جداً عن البساطة بسبب لوائح فيفا عن شراء القاصرين وأزمة خطف باتلر على يد عصابة في المكسيك، انتقل ليون بيلي في النهاية لجنك وسجل 7 وصنع 11 هدفاً في أول عام احتراف ما دفع ليفركوزن للاهتمام بشرائه ليكون ضمن تشكيلته الدائمة. في يوليو/ تموز من العام الماضي، دشن بيلي اللعب الدولي مع منتخب جامايكا بعد نقاش حول تمثيله إنجلترا أوألمانيا أو بلجيكا ولعبت لائحة عدم تجنيس اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي دوراً في اختياره منتخب بلاده.

وخفت نجم بيلي مع المدرب السابق هيكو هيرليش لكنه تألق مع المدرب الحالي بيتر بوز الذي يتبنى تكتيكاً هجومياً ليلعب بيلي في الجناح الأيمن مكانه المفضل، في مارس / آذار 2019 سجل بيلي ركلة حرة في شباك حارس البايرن العملاق نوير ليفوز ليفركوزن 3-1 وفي نوفمبر / تشرين الثاني عاد ليسجل في شباك نوير هدفين من هجمة مرتدة ليكبد العملاق البافاري هزيمة مفاجئة وعلق حينها: «كان شعوراً لا ينسى، سيبقى معي طوال حياتي».