شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: نجلى امتداد لعماد متعب وقادر على قيادة هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد مهاجم الفريق الأحمر ومنتخب مصر الأوليمبي، المعار إلى فريق الجونة، هو امتداد للقناص عماد متعب مهاجم الشياطين الحمر السابق، لافتًا إلى إنه قادر على قيادة هجوم المارد الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه يمتلك مقومات عالية وتناسب شخصية وأداء الأهلى.

أضاف ياسر ريان خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يتمنى عودة نجله لصفوف الأهلي وقيادة هجومه فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه من أبناء القلعة الحمراء.

كما تحدث نجم الأهلي السابق عن نجله الأكبر "إيهاب" لاعب الترسانة الحالى، مؤكدًا إنه صاحب موهبة عالية، إلا أن كونى الده أثر على مستقبله بشكل كبير، خاصة وأن معظم الفرق تخشى ضمه حتى لا يقال إنه يشارك نظرًا لكونه إبن ياسر ريان.

وألقي ياسر ريان اللوم على حسام عاشور وأحمد فتحى على الطريقة التى اتخذها الثنائى للرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلى صاحب الفضل على جميع لاعبيه وكان هناك طرق أفضل من الممكن اتباعها للرحيل مثلما فعل شريف إكرامى.

أحمد ياسر ريان.. مشروع قناص جديد في الكرة المصرية

ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء. وينتمى أحمد ريان لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

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ورغم صغر سنه إلا أنه يجيد التسديد على المرمى كما يتقن التحرك بدون كرة والتمركز داخل منطقة الجزاء، وضربات الرأس، وبدأ يأخذ فرصة بالفريق الأول للأهلى بموسم 2017–2018، والذى حصل فيه النادى الأهلى على لقب الدورى إلا أن ضغط المنافسة لم يسمح له بالحصول على الفرصة الكاملة مع الفريق الأحمر.

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وخلال الموسم الجارى، شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وعلى مدار مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب قدم ريان الصغير عروضاً قوية نالت إعجاب الجماهير التى باتت تطالب مسئولو الأهلى باستعادة المهاجم الواعد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع الناشئين فى الأهلى لم يخرج مهاجماً واعداً منذ فترة طويلة، وتقريباً منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.