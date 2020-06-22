شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يطالب بزيادة سعة ملعبه الجديد لـ 20 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه واصراره على انشاء استاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اهتمامه بهذا الملف والسعى على إنهائه فى أسرع وقت.

وتمنى حلبية خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن يتم الموافقة على طلب مجلس الإدارة بزيادة سعة الاستاد حتى يتسع لاستقبال 20 ألف متفرج بدلاً من 12 ألف فقط، وذلك حتى يتمكن الفريق البورسعيدى من إقامة مبارياته الدولية على الملعب.

واحتفل النادي المصري البورسعيدي بمرور 100 عام على تأسيسه، يوم 18 مارس الماضي حيث تم تأسيس النادي يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919. Advertisements

وعن علاقة المصرى بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، قال عدنان حلبية إنه كان يتمنى أن يرحل التوأم عن القيادة الفنية للفريق البورسعيدى بطريقة تليق بهم وبمجلس الإدارة، ليس بهذا الشكل الذى تم رغم تمسك المجلس ببقائهم، قائلاً: "طريقة الرحيل غير جيدة ولا تليق بنا ولا بأسم التوأم، ولن نقوم بمقاضاتهم، وأتوقع أن تكون العلاقة انتهت، لكن أتمنى أن تنسينا الأيام ما حدث".

كما تحدث عضو مجلس المصرى البورسعيدى عن قرار عودة الدورى، مؤكدًا إنه إذا كان قرار الدولة فسيتم الامتثال له، موضحًا أن استكمال الدورى سيمثل صعوبة كبيرة جدًا على نادى المصرى وجميع الأندية ويجب وضع معايير وأسس قبل اتخاذ قرار بعودة المسابقة، ويجب إدراك الجميع صعوبة المرحلة المقبلة.