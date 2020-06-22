شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لم يتواصل معي أى مسئول فى الزمالك لخلافة الشيشيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، حقيقة تلقيه عرض من جانب القلعة البيضاء، من أجل تولي منصب المدرب العام للفريق الكروي الأول خلفا لسامى الشيشينى فى الجهاز الفنى للفرنسى باتريس كارتيرون .

وقال صلاح فى تصريحات تليفزيوينة : "لم أتلقي أى اتصالات من جانب مسئولي الزمالك لخلافة سامي الشيشيني فى منصب المدرب العام، ولم يتواصل معي أى مسؤول داخل القلعة البيضاء".

وأضاف: "لا أعرف سبب رحيل سامي الشيشيني عن جهاز كارتيرون فى الزمالك، وإذا تحدث معي مسؤولي الأبيض على تولي منصب المدرب العام سأوافق لأنني لا أستطيع أرفض خدمة النادي".

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من ناحية اخرى كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، تفاصيل اجتماع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض مع طارق السيد نجم الفريق السابق، اليوم، الأحد، فى منزل رئيس قلعة ميت عقبة، حيث أوضح أن طارق السيد قد أجرى مكالمة فى الساعات الأولى من اليوم كشف خلالها له عن رغبته فى عقد جلسه معه للحديث حول بعض تصريحاته التليفزيونية بعد إعلان رئيس الزمالك عن توجيه رسالة عتاب لنجم الفريق السابق عن بعض التصريحات التى قالها حيث قال منصور لطارق السيد:"من الذي قلت له أمرا خاطئا ولم يوافق على عملك في النادي"، ليتم غلق المكالمة الهاتفية مع تحديد جلسة للحديث حول تلك المسألة.