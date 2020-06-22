شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تجديد عقد يحيي الدرع موسمين للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد عقد يحيي الدرع نجم فريق كرة اليد بالنادي، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الدرع وقع على عقود تجديده للزمالك رغم إغراءات الأهلي المالية لضمه".

وظهر الدرع في مقطع فيديو وهو يوقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بعد الأنباء القوية عن اقتراب انضمامه للأهلي.

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وكشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيعقدوا غدا اجتماعا يرفضون فيه المشاركة في الدوري حفاظا علي ارواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا ، وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي نقاة الزمالك ان كابتن الفريق شيكابالا سيصدر بيانا رسميا غدا باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدوري في ظل الظروف الحالية..

وأضاف مرتضي منصور ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرغب في الرحيل عن منصبه وانه لن يعود الي مصر مرة أخرى، وقال رئيس الزمالك انه لن يعرض حياة أي لاعب في الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدوري.

كما أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان لاعبي الزمالك لن يخضعوا نهائيا الي اجراء المسحة الطبية التي تأتي ضمن إجراءات عودة الدوري، وقال مرتضي منصور ان لاعبي الزمالك لن يخضعوا للمسحة ولن يعرض لاعبيه للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية، ووجه مرتضي منصور الشكر لاعضاء الجمعية العمومية في الزمالك علي حرصهم للالتزام بسداد اشتراكات العضوية في موعدها.