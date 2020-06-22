شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج : أنا لاعب مزاجنجي ..ورفضت فالنسيا من أجل سوشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلى الأسبق أنه لاعب مزاجنجي وهو ما جعله ينهي مشواره مع الكرة عندما وجد نفسه لا يستمتع بالكرة بالإضافة إلى أنه كان يعانى من إصابة فى كعب قدمه فى أخر موسمين مما جعله يعجل بانتهاء مشواره الكروى خاصة أنه لم يتلقي العروض الجيدة التى تساعده على الاستمرار ولكن العروض كانت من أندية تنافس على الهبوط .

وقال سمير فرج فى تصريحات لقناة تايم سبورت 2 أنه أثناء اللعب فى ناشئ الأهلى تلقي عرضا من نادي فالنسيا الأسباني ولكنه فضل الأنتقال لسوشو الفرنسي لأنه دوري أسهل ومن خلاله يستطيع الانتقال لفريق كبير ودورى أخر وهو ماحدث ولكن اضطر للعودة الى مصر والإعارة للأهلى لمدة 6 شهور بسبب ظروف التجنيد ولم ينسجم مع البرتغالى مانويل جوزيه بسبب تغيير مركزه من رأس الحربة الى مركز الظهير الأيسر .

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وأضاف أنه أثناء لعبه فى الإسماعيلى كانت هناك تفرقة مادية بين اللاعبين مما جعل البعض ينظر للأخر وأن هناك لاعبين لا يشاركون وعقودهم أعلى بكثير من عناصر أساسية والبعض الأخر كان بيحصل لى حقه فى سيارات بالتقسيط بدلا من عقودهم مؤكدا أن ما يحدث فى قلعة الدروايش فى لافترة الاخير أمر غريب لانه من المفرتض ان يتم بناء فريق زأن من يتولي رئاسة النادي يعلم الظروف المادية للنادي ويأتى لتطويره وتنمية موارده وليس بيع اللاعبين للصرف عليه

وأشار إلى انه تمسك بالرحيل من الزمالك والعودة الى الاسماعيلي لعدم شعوره بالراحة ولكنه شعر بالندم على اتخاذ هذا القرار وكان يجيب عليه التمسك بالاستمرار فى الزمالك الذين كانوا يرفضوت رحيلي .