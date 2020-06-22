شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نؤيد عودة الدورى والفيروس متواجد فى الموسم الحالى أو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز إن الفريق سيجري المسحة الثانية خلال أيام، موضحا أن الفريق من الممكن أن يتدرب على مجموعات بسيطة بعد المسحة الأولى التي ظهرت سلبيتها أو من الممكن الانتظار حتى إجراء المسحة الثانية وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة، معبرًا عن سعادته البالغة بسلبية المسحة الأولى للاعبين ويتمنى أن يستمر الوضع في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتبعها النادي مع جميع أفراد فريقه.

شدد المدير الرياضي على أن اللاعبين لن بستخدموا غرف الملابس خلال فترة التدريبات مع إجراء مسحات حرارية يومية وتعقيم مستمر للملابس والكرات وكل ما يستخدمه اللاعبون خلال فترة التدريبات، مع تقليل الحركة والتلامس حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة.

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هاني سعيد أكد أن لاعبي الدوري يحتاجون من وجهة نظره إلى حوالي شهر ونصف من أجل الإعداد للعودة لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، مشددا على أن فترة التوقف كانت طويلة ويجب منح الأندية الوقت المناسب للإعداد الجيد لخوض التدريبات، ولكن مع الوضع الحالي النادي ملتزم تمامًا بقرار الدولة من أجل المصلحة العامة وجاهز للدوري في الموعد المحدد، قائلاً: "البعض يطالب بإلغاء الموسم، والسؤال هنا هل الموسم الجديد سيكون خالى من كورونا؟، فالفيرس سيكون متواجد هنا أو هنا، وأتمنى مراعاة المصلحة العامة وعدم النظر للمصالح الشخصية.. والأندية كانت تؤكد عدم قدرتها على إجراء المسحات للاعبيها، والأزمة انتهت بعد أن تكفل اتحاد الكرة بها".

هاني سعيد قال إن اللاعب الوحيد الذي لم يجر المسحات حتى الآن هو التونسي عمر العيوني لتواجده خارج مصر وسيصل خلال أيام وسيخضع لكل الإجراءات كما أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش سيصل خلال أيام قليلة للقاهرة لاستئناف التدريبات وقيادة الفريق استعدادا لعودة الدوري.