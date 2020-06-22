شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يصدر بيانا باسم لاعبي الزمالك برفض لعب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيعقدوا غدا اجتماعا يرفضون فيه المشاركة في الدوري حفاظا علي ارواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا ، وقال مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك ان كابتن الفريق شيكابالا سيصدر بيانا رسميا غدا باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدوري في ظل الظروف الحالية..

وأضاف مرتضي منصور ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرغب في الرحيل عن منصبه وانه لن يعود الي مصر مرة أخرى، وقال رئيس الزمالك انه لن يعرض حياة أي لاعب في الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدوري.

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كما أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان لاعبي الزمالك لن يخضعوا نهائيا الي اجراء المسحة الطبية التي تأتي ضمن إجراءات عودة الدوري، وقال مرتضي منصور ان لاعبي الزمالك لن يخضعوا للمسحة ولن يعرض لاعبيه للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية، ووجه مرتضي منصور الشكر لاعضاء الجمعية العمومية في الزمالك علي حرصهم للالتزام بسداد اشتراكات العضوية في موعدها.

من ناحية اخري بدأت إدارة الكرة في نادي الزمالك بالتمهل في حسم الصفقات الصيفية المقبلة والتي تخص اللاعبين المصريين والمتواجدين بالدوري، وأكد مصدر داخل نادي الزمالك ان إدارة الكرة بدأت تتخذ طريق التمهل في المفاوضات مع اللاعبين المحليين بسبب عدم حسم مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستئناف او الإلغاء، خاصة انه في حالة الاستئناف فان الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات مثل إصابة لاعبين او هبو مستوي اخرين وارتفاع مستوي لاعبين لم يحالفهم التوفيق قبل التوقف.